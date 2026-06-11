Le passé est ma saison préférée

"Esthétiquement, le passé m'enchante, mais politiquement, il est mon pire ennemi. Je rêve de le révoquer, de l'enfermer à double tour et de partir sans me retourner. Que plus rien ne soit plus jamais comme ça a été. On se lève, on prend son manteau et on part". Figure de l'avant-garde artistique du Paris de l'entre-deux-guerres, grammairienne de génie, romancière et poétesse, Gertrude Stein est restée dans l'ombre de ses contemporains masculins. En retraçant sa trajectoire d'écrivain et en rétablissant son influence, Julia Kerninon interroge la place des femmes en littérature, hier et aujourd'hui. Une évocation aussi littéraire que personnelle, à travers laquelle l'autrice de Liv Maria explore son propre rapport à l'écriture, fait de liberté conquise et de révolte.