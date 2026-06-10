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Le préjudice d'Heather V.

T.M. Logan

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"Toute une forêt de mensonges a poussé, épaisse, dense, sombre au point que personne n'y peut plus rien voir. Je vais pénétrer au coeur de cette forêt et je vais la réduire en cendres". Heather Vernon assiste à l'enterrement dans l'obscurité du fond de l'église, de là où elle peut voir sans être vue. Dissimulée sous un bonnet et des lunettes, elle ne peut qu'observer le deuil de ses fils, impuissante. Elle voudrait se lever, descendre l'étroit escalier de pierre, remonter la nef, leur montrer son visage, les prendre dans ses bras, leur dire qu'ils ne sont pas seuls au monde et que leur mère ne les quittera plus jamais. Mais ça n'est pas possible. Pas encore. Pas maintenant. Car Heather n'a pas le droit d'être là. Car il y a dix ans, Heather a été accusée du meurtre de Liam, son mari et a tout perdu. Alors elle attend, se répète et promet : "Je reviendrai vous chercher". Et Heather le fera.

Par T.M. Logan
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

T.M. Logan

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Thrillers

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Le préjudice d'Heather V.

T.M. Logan

Paru le 10/06/2026

400 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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