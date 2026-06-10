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The Shiunji Family Children Tome 7

Reiji Miyajima

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Déjà déstabilisé par l'affection débordante de trois de ses soeurs, Arata n'est pas au bout de ses peines ! Cette fois, c'est Seiha, pourtant la plus rationnelle de la famille, qui se laisse emporter par des sentiments inattendus... Reiji Miyajima est un auteur très prolifique au Japon et qui est connu en France pour son oeuvre Rent-a-Girlfriend. Se jouant des tabous, sa dernière série, The Shiunji family children (toujours en cours de publication au Japon), aborde un sujet quelque peu sensible en s'amusant avec une fratrie de sept frères et soeurs, qui découvrent du jour au lendemain, que finalement ils n'ont pas de liens de sang.

Par Reiji Miyajima
Chez Panini comics

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Auteur

Reiji Miyajima

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

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The Shiunji Family Children Tome 7

Reiji Miyajima

Paru le 10/06/2026

192 pages

Panini comics

8,29 €

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