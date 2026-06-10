Saint Seiya - Episode.G Requiem Tome 2

Entièrement détruit, le Sanctuaire renaît sous la forme d'un Pandémonium étrange et monstrueux, façonné par le marteau renfermant le pouvoir divin du cyclope. Seiya, terrassé sans avoir pu opposer la moindre résistance, sombre dans un profond désespoir. Mais les souhaits de ses amis et les âmes de ses prédécesseurs ravivent en lui l'espoir d'un lendemain. Saint Seiya Episode G revient avec Requiem, qui nous plonge au coeur de l'affrontement ultime entre les Chevaliers du Sanctuaire et les dieux primordiaux. Toujours écrit par Masami Kurumada, ce spin-off conserve tout ce qui fait vibrer la saga : combats grandioses, de l'émotion et des figures mythiques. Avec cette parution, les fans pourront découvrir la saga Episode G dans son intégralité