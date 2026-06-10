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#Bande dessinée jeunesse

Le coup du lapin

R. L. Stine

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Timothée rêve de devenir un grand magicien, mais sa petite soeur Marion s'emploie à saboter chacun de ses tours ! Un soir, il décide d'assister en cachette au spectacle de son idole, Rak Kapak, l'illusionniste aux pouvoirs troublants. Ce qu'il ignore encore, c'est que cette nuit va tout changer. Une valise maudite, une vengeance qui tourne mal... et des phénomènes étranges qui s'invitent dans sa vie. La magie peut-elle vraiment tout arranger ? Une intrigue envoûtante dans une collection de légende Avec Le coup du lapin, Chair de poule s'amuse à brouiller les pistes entre le fantastique et le réel. Fantômes, musées mystérieux, fratrie explosive : tous les ingrédients sont réunis pour captiver les lecteurs dès 9 ans. Ce tome s'inscrit dans la collection emblématique au style inimitable de R. L. Stine, ici revisité avec une couverture moderne signée Oriol Vidal. Une nouvelle maquette qui parle aux jeunes lecteurs... et séduit toujours les libraires ! Lire, frissonner, recommencer Un roman parfait pour les enfants en quête de mystère et de sensations fortes, mais aussi d'humour et de rebondissements. Ce livre nourrit la passion de lire tout en explorant la relation frère-soeur avec une touche de surnaturel. Avec sa narration bien rythmée, ce Chair de poule invite à se dépasser... et peut-être à regarder sa cave ou sa mallette de magie d'un autre oeil !

Par R. L. Stine
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

R. L. Stine

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Terreur

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Le coup du lapin

R. L. Stine trad. Nathalie Vlatal

Paru le 10/06/2026

144 pages

Bayard jeunesse

6,50 €

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