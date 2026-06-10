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Vacances merveilleuses

Marie Bretin

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25 stickers épais, solides, faciles à manipuler et repositionnable à l'infini sur 4 décors ! Idéal fêter les vacances ! Les 25 stickers permettent de placer et de déplacer licornes, dragons et autres petits animaux merveilleux sur 4 décors : à la mer, à la montagne, à la campagne et au camping ! Une activité pensée pour les petites mains dès 18 mois Indéchirables, faciles à manipuler et lavables à l'infini : ces stickers ont été conçus pour les enfants dès 18 mois. Des indications pour accompagner les parents dans l'utilisation des stickers sont fournies. Une activité facile à transporter Une fine pochette facile à ouvrir et à fermer que l'on peut emporter partout pour occuper les enfants dans les trains, les salles d'attentes, etc. Les stickers se collent et se décollent facilement sur les 4 décors fournis mais aussi sur les vitres, portes de frigo et autres surfaces lisses pour des heures et des heures de jeu.

Par Marie Bretin
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Marie Bretin

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Vacances merveilleuses

Marie Bretin

Paru le 10/06/2026

Bayard jeunesse

8,95 €

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Scannez le code barre 9791036384813
9791036384813
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