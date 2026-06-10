Le déménagement des éléphants

Direction le Kenya pour une nouvelle mission ! Nils et Elinor visitent une réserve où vivent des éléphants. Ceux-ci sont les survivants des massacres perpétrés dans les années 80/90 à cause du commerce illégal de l'ivoire. Aujourd'hui, ces éléphants cohabitent difficilement avec les villageois des alentours. Une association se prépare à les déménager vers une réserve dans laquelle ils seront plus heureux, et nos héros seront eux aussi du voyage !