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#Roman jeunesse

Le déménagement des éléphants

Emmanuelle Grundmann, Virginie Vidal

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Direction le Kenya pour une nouvelle mission ! Nils et Elinor visitent une réserve où vivent des éléphants. Ceux-ci sont les survivants des massacres perpétrés dans les années 80/90 à cause du commerce illégal de l'ivoire. Aujourd'hui, ces éléphants cohabitent difficilement avec les villageois des alentours. Une association se prépare à les déménager vers une réserve dans laquelle ils seront plus heureux, et nos héros seront eux aussi du voyage !

Par Emmanuelle Grundmann, Virginie Vidal
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Emmanuelle Grundmann, Virginie Vidal

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Le déménagement des éléphants

Emmanuelle Grundmann, Virginie Vidal

Paru le 10/06/2026

96 pages

Bayard jeunesse

5,90 €

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Scannez le code barre 9791036370021
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