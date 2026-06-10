Le livre qui détenait son coeur

La majorité des livres ne requiert aucune clé, et pourtant aucun esprit fermé ne saurait les ouvrir. Les combattants de la guerre occulte qui gouverne l'existence même de la Bibliothèque ont pris leur place sur l'échiquier. Le sort de ce lieu de savoir infini dépend d'un ouvrage unique. En présence de ces forces incommensurables, les notions fragiles comme le coeur humain, la famille et jusqu'au monde semblent vouées à disparaître. Les proches de Livira, divisés par leurs allégeances, dispersés à travers l'espace et le temps, courent un danger mortel. Livira doit trouver un moyen de les réunir et de résoudre les dissensions inextricables qui nourrissent le conflit de la Bibliothèque, alors que le lien qui l'unit à Evar continue à s'étirer. Leur relation survivra-t-elle aux obstacles insurmontables qui les séparent ? Voici le dernier chapitre, l'ultime page. La fin menace et ne laissera personne indemne. Ni les personnages, ni les lecteurs. Pas même l'auteur. " Au rythme des rebondissements entre passé et avenir, Lawrence tisse une véritable tapisserie humaine, n'oubliant aucun fil. " Library Journal " Lawrence offre à l'histoire de Livira et Evar une conclusion bouleversante. " Publishers Weekly