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Le livre qui détenait son coeur

Mark Lawrence

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La majorité des livres ne requiert aucune clé, et pourtant aucun esprit fermé ne saurait les ouvrir. Les combattants de la guerre occulte qui gouverne l'existence même de la Bibliothèque ont pris leur place sur l'échiquier. Le sort de ce lieu de savoir infini dépend d'un ouvrage unique. En présence de ces forces incommensurables, les notions fragiles comme le coeur humain, la famille et jusqu'au monde semblent vouées à disparaître. Les proches de Livira, divisés par leurs allégeances, dispersés à travers l'espace et le temps, courent un danger mortel. Livira doit trouver un moyen de les réunir et de résoudre les dissensions inextricables qui nourrissent le conflit de la Bibliothèque, alors que le lien qui l'unit à Evar continue à s'étirer. Leur relation survivra-t-elle aux obstacles insurmontables qui les séparent ? Voici le dernier chapitre, l'ultime page. La fin menace et ne laissera personne indemne. Ni les personnages, ni les lecteurs. Pas même l'auteur. " Au rythme des rebondissements entre passé et avenir, Lawrence tisse une véritable tapisserie humaine, n'oubliant aucun fil. " Library Journal " Lawrence offre à l'histoire de Livira et Evar une conclusion bouleversante. " Publishers Weekly

Par Mark Lawrence
Chez Bragelonne

|

Auteur

Mark Lawrence

Editeur

Bragelonne

Genre

Fantasy

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Le livre qui détenait son coeur

Mark Lawrence trad. Claire Kreutzberger

Paru le 10/06/2026

468 pages

Bragelonne

28,00 €

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