Lettre à une introvertie

Depuis Rabat, Hajar écrit une lettre à Imane, sa petite cousine qui vit à Khemisset. A travers les dessins que la jeune fille publie sur Internet, Hajar perçoit une force précieuse : celle des êtres introvertis qui observent, ressentent et transforment le monde en création. Dans une lettre intime et introspective, Hajar encourage sa jeune cousine à se faire confiance et à ne pas laisser sa place à ceux qui prennent tout l'espace, à inventer la sienne, avec ses propres mots, ses propres jeux. Une lettre pour Imane, et pour toutes celles et ceux qui, quelque part dans le monde, inventent leurs propres univers et parlent peu. Hajar Azell est née à Rabat en 1992. En parallèle de ses études d'économie et de philosophie, elle co-développe Onorient, un webmagazine dédié aux artistes émergents d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Son premier roman, L'envers de l'été, est publié par Gallimard en 2021, suivi en 2025 par Le sens de la fuite (Prix de la Grande Mosquée de Paris).