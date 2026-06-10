J'arrête de subir avant mes règles

Dans ce livre profondément humain et accessible, Charlène Commenti aide les femmes à comprendre enfin ce qui se joue dans leur corps avant les règles et à ne plus subir le syndrome prémenstruel, le TDPM ou l'endométriose comme une fatalité. En mêlant connaissances physiologiques, fonctionnement hormonal, santé du système nerveux, approche émotionnelle et pratiques naturelles, elle propose une vision complète et apaisée de la santé féminine. A travers des explications claires, des conseils concrets, des exercices corporels, des rituels, du yoga hormonal, des recommandations alimentaires et des solutions naturelles, ce guide accompagne chaque femme vers une meilleure compréhension de son cycle, de ses douleurs et de ses émotions afin de retrouver un équilibre durable, plus de sérénité et une relation réconciliée avec son féminin.