Mots mêlés 8+

Tu es un as des mots mêlés ? A toi de le prouver avec ce livre de jeux amusant destiné aux enfants dès 8 ans. Tu y trouveras 60 mots mêlés, tantôt simples, tantôt plus compliqués, ainsi que leurs solutions. Il y a 60 thèmes différents : les mathématiques, l'antiquité, les émotions et les sentiments, à Hollywood... et bien d'autres encore ! Avec ce livre, prépare-toi à des heures de plaisir, que ce soit sur la route, quand il pleut ou sous un agréable soleil d'été pendant les vacances.