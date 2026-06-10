Nos carnets de la Route 66

Un musicien célèbre, un biker ténébreux, un cowboy bienfaiteur... Trois amies étudiantes, un road-trip fou sur la Route 66, USA... et trois histoires d'amour pour plonger dans l'aventure et partir à la rencontre de soi. La magie de la jeunesse, de la liberté et de cette passion qui bouleverse tout. 1 - Si je tombe... C'est un DJ connu dans le monde entier, mais lorsqu'elle croise sa route, elle semble ne pas le reconnaître. Aurait-il, pour la première fois, une chance d'être aimé pour lui et non sa célébrité ? 2 - Mon âme mise à nu Procureure en devenir, elle vouera sa vie à combattre la criminalité. Tombé sous son charme, il entend bien la séduire. Le hic ? C'est un biker hors-la-loi... 3 - Le Goût de ton baiser Les femmes ? Il n'y connaît rien, c'est avec les chevaux qu'il sait s'y prendre. Elle ? Insaisissable. Mais derrière sa carapace de femme fatale, se cache un coeur blessé.