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Le réseau des innocents

Raphaël Nogier, Nogier raphaël Raphaël

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Lors d'un voyage professionnel à Berlin, le professeur parisien Guillaume Piedalue, chirurgien viscéral au sommet de sa carrière, fait la connaissance, de manière fortuite, d'un vieil homme mexicain qui prétend être prêtre. Guillaume va s'apercevoir rapidement que l'homme a d'autres activités. Cette rencontre, apparemment anodine, va placer le professeur français au coeur d'une aventure où se mêlent trafics d'organes, crimes et sentiments amoureux.

Par Raphaël Nogier, Nogier raphaël Raphaël
Chez Ambre

|

Auteur

Raphaël Nogier, Nogier raphaël Raphaël

Editeur

Ambre

Genre

Littérature française

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Le réseau des innocents

Raphaël Nogier, Nogier raphaël Raphaël

Paru le 10/06/2026

296 pages

Ambre

23,00 €

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Scannez le code barre 9782940594887
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