Le réseau des innocents

Lors d'un voyage professionnel à Berlin, le professeur parisien Guillaume Piedalue, chirurgien viscéral au sommet de sa carrière, fait la connaissance, de manière fortuite, d'un vieil homme mexicain qui prétend être prêtre. Guillaume va s'apercevoir rapidement que l'homme a d'autres activités. Cette rencontre, apparemment anodine, va placer le professeur français au coeur d'une aventure où se mêlent trafics d'organes, crimes et sentiments amoureux.