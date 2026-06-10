A l'ère numérique où les tentations sont nombreuses, Tina Karr plonge à travers son expérience personnelle et s'interroge : peut-on reconstruire un amour ébranlé par l'infidélité et guérir de ses cicatrices, ou est-il nécessaire de tout laisser derrière soi pour renaître ailleurs ? En passant de Abidjan à Paris, jusqu'à Montréal, elle nous emmène dans un voyage entre passion, trahison et espoir. Elle dissèque avec finesse les conséquences de l'infidélité et de la dépendance à la pornographie, révélant des blessures qui hantent et transforment. Chaque page de ce livre est une invitation à réfléchir sur l'avenir du couple, sur ce qui nous lie et ce qui nous éloigne dans notre quête universelle de l'amour. Ce récit poignant et puissant vous fera vibrer par son honnêteté et sa profondeur. "Infidélité 2. 0" est un miroir tendu à notre époque, où les relations sont redéfinies à chaque instant et où la recherche de l'amour véritable demeure plus pertinente que jamais.