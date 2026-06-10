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Balade entre la vie et la mort

Alexandre Naos

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Voyage intérieur initiatique et libérateur pour guérir de ses blessures et traumas. Lorsque Lucy Jordan, thérapeute des vies antérieures et de la régression, lui propose de servir de cobaye pour une séance quelconque, Alexandre Naos est loin de se douter de l'étendue de l'expérience qu'il s'apprête à vivre. Une véritable balade entre la vie et la mort débute pour lui. La pratique de la technique hypnotique régressive - ou quantique, selon la célèbre médium Dolorès Canon - dans les vies antérieures lui permet de se projeter dans les vies passées pour y guérir des blessures émotionnelles et physiques qui le font souffrir dans son existence actuelle. Et les guérisons s'avèrent irréversibles ! Un seul mot permet de décrire la transformation qui se met en branle dès lors : magique ! Pourtant, rien dans son existence ne présageait ce basculement. Que sa formation de psychologue traditionnelle, freudienne, le veuille ou non, l'efficacité de la méthode par la régression s'était imposée de facto. Toutefois, au fil des rencontres, son expérience avec Lucy, la thérapeute, s'écarte largement de la notion de vies antérieures au sens propre. Elle devient le départ d'une totale métamorphose de son être qui l'emmène à la découverte de ses dons médiumniques et de sa véritable identité. Sa quête débouche sur une connexion directe avec sa Conscience supérieure par laquelle il atteint des niveaux de connaissances et de conscience inédits. Avec authenticité et transparence, Alexandre Naos nous dévoile l'histoire véridique de sa métamorphose et de sa guérison spirituelle.

Par Alexandre Naos
Chez Dauphin blanc

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Auteur

Alexandre Naos

Editeur

Dauphin blanc

Genre

Spiritisme

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Balade entre la vie et la mort

Alexandre Naos

Paru le 10/06/2026

316 pages

Dauphin blanc

27,00 €

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