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111 maladies du XXIe siècle

Jean-Pierre Willem

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Cette nouvelle édition remaniée et augmentée, très attendue, est un trésor d'explicatifs pratiques qui permettront à chacun de mieux comprendre sa maladie, puis d'appliquer les prescrits de la meilleure façon dans le cadre d'une automédication guidée avec pertinence. Cet ouvrage, pratique et accessible à tous, est un recueil d'ordonnances types pour chaque maladie, étant bien entendu que chacune de ces ordonnances devra être adaptée à chaque maladie et modifiée selon chaque cas, en vertu du vieil adage ? : "? Il n'y a pas de maladies mais des malades ? " . On y trouvera pour chaque affection (classée alphabétiquement) plusieurs ordonnances homéopathiques complètes, avec tous les dosages, ainsi que des prescriptions inspirées des diverses médecines naturelles ? : phytothérapie, gemmothérapie, organothérapie, oligothérapie, et même un usage guidé pour un traitement aux huiles essentielles. Chacun pourra alors choisir la pratique qui lui convient le mieux. L'originalité de ce livre est de traiter des pathologies qui ne sont traitées nulle part. Beaucoup d'entre elles sont contemporaines et souvent peu accessibles à la médecine officielle.

Par Jean-Pierre Willem
Chez Editions Testez

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Auteur

Jean-Pierre Willem

Editeur

Editions Testez

Genre

Autres médecines douces

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111 maladies du XXIe siècle

Jean-Pierre Willem

Paru le 10/06/2026

784 pages

Editions Testez

39,50 €

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