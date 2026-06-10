Fatigue persistante, bouffées de chaleur incontrôlables, troubles du sommeil, brouillard mental, prise de poids inexpliquée, anxiété, perte de désir, douleurs articulaires... Pour des millions de femmes, la ménopause s'accompagne de symptômes qui bouleversent le quotidien, fragilisent la confiance en soi et donnent parfois le sentiment de ne plus reconnaître son propre corps. Trop souvent, ces difficultés sont minimisées, mal comprises ou attribuées au simple "vieillissement" . Résultat : de nombreuses femmes souffrent en silence, faute d'informations fiables et de réponses adaptées. Dans cet ouvrage de référence, le professeur Herman Depypere, gynécologue et chercheur reconnu internationalement, met à la portée de toutes les femmes les dernières avancées scientifiques sur la ménopause. Il explique avec clarté les mécanismes hormonaux, les effets sur la santé physique et mentale, et les solutions possibles, en s'appuyant sur des décennies de pratique médicale et de recherche. Ce livre s'attaque frontalement aux idées reçues : non, la ménopause n'est pas une fatalité ; non, souffrir n'est pas normal ; non, les traitements hormonaux "c'est pas automatique" , mais peuvent être un précieux allié. Au fil des pages, vous découvrirez comment mieux comprendre vos symptômes, préserver votre coeur, vos os et votre cerveau, retrouver énergie et équilibre, et faire des choix éclairés pour votre bien-être. Une partie conséquente du livre est consacrée à la supplémentation, et constitue un guide fiable sur la thérapie hormonale de la ménopause (pour qui, quand, comment, erreurs à éviter, etc.). Un guide essentiel pour traverser cette étape avec lucidité, confiance et sérénité. "La ménopause n'est pas une maladie : c'est une transition. Et toute transition mérite d'être comprise et accompagnée".