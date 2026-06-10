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Artéfacts

Sébastien Denis, Bernadette Del Regno

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Et si ce que nous appelons "Histoire" n'était qu'un récit partiel ? Sous la poussière des musées, au détour d'un désert, dans l'ombre d'une caverne ou au fond d'un lac oublié... dorment des témoins impossibles. Des vestiges qui défient la logique. Des objets et des lieux que les chronologies officielles préfèrent effacer. A chaque page, une halte. On franchit le seuil des cités englouties, on effleure des artefacts interdits, on écoute les murmures de civilisations disparues. Entre récit immersif et enquête, Sébastien Denis nous entraîne là où la mémoire s'effiloche et où commence le domaine des légendes. Il explore les objets historiques énigmatiques et impossibles décrits et analysés à travers des cas tels que le disque de Sabu, l'oiseau de Saqqarah, les lentilles de Nimrud, le marteau de London, la pile de Bagdad, les crânes de cristal ou encore la chaussée de Bimini et les grottes de Barabar. Cet ouvrage est la cartographie de ces fissures. Ici, le passé n'est pas figé : il respire encore, juste sous la surface du monde. Le lecteur n'a plus qu'à choisir : refermer le livre... ou franchir la porte. Ce livre n'est pas une encyclopédie : c'est une traversée.

Par Sébastien Denis, Bernadette Del Regno
Chez Trajectoire

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Auteur

Sébastien Denis, Bernadette Del Regno

Editeur

Trajectoire

Genre

Phénomènes occultes

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Artéfacts

Sébastien Denis, Bernadette Del Regno

Paru le 10/06/2026

294 pages

Trajectoire

18,50 €

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