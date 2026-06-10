" Samedi 7 octobre 2023, 6 h 30 Il ne s'agit ni d'un journal intime ni d'un journal officiel. Mais d'un journal de guerre. Guerre contre le désarroi personnel né un 7 octobre au réveil. Guerre contre la détestation des Juifs et de leur Etat. Guerre au jour le jour contre la nuit qui vient. Guerre contre la désinformation médiatique pour causes idéologiques, à commencer par celle de l'audiovisuel public. Cette idéologie anti-occidentale du double standard, cette préférence pour l'Autre, qui traite différemment l'immigré et le Français, le Palestinien et l'Israélien. Guerre contre une extrême gauche ayant sombré dans l'antisémitisme après son alliance avec l'islamisme. Guerre contre la folie qui s'est emparée de l'Occident en perdition à cause de la disgrâce d'un wokisme détestant les Français, en tant que Blancs. Une guerre totale. Argumentée, documentée, avec les armes de l'ironie mortelle et de l'humour létal. Une guerre sans concessions menée par un avocat qui, parce qu'il aime tant la vie, a condamné cette haine qui nous menace à la peine de mort. "