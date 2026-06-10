Démons Intérieurs

Dans la brume de la région grenobloise, l'horreur porte une nouvelle signature : le symbole du yin et du yang, laissé sur des scènes de crime macabres. Les victimes ? D'anciens criminels sexuels... Pour stopper celui que la presse surnomme déjà le justicier, le légendaire commandant Verdier est accompagné d'une nouvelle recrue, Sébastien Mallet, un jeune lieutenant aux capacités intellectuelles singulières et au passé trouble. Alors que l'enquête s'enlise, le tueur s'amuse avec la brigade en laissant d'énigmatiques messages au commandant Verdier et orchestre une machination qui semble désigner un coupable idéal en son propre sein. Dans une traque paranoïaque où les manipulateurs tirent les ficelles de l'ombre, tous vont découvrir que les pires démons se cachent parfois là où on ne les attend pas. .