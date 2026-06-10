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Le haut de la vague

Thierry Murat, Christophe Dabitch

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Jack London est un homme en mouvement permanent. En décalage avec tous ses voyages vers le nord qui firent ses plus grands succès littéraires, il y a un lieu qui le marque durablement : Hawaï. Il s'y arrête et y revient pour de longues périodes, dont la dernière à la veille de mourir. Il semble avoir trouvé là un point d'équilibre qui correspond à une aspiration profonde. Il nommera ce pays la "terre de l'amour". Il y séjourne à chaque fois avec Charmian Kittredge, qui partage officiellement sa vie depuis 1905. Femme indépendante, hors des carcans de son époque, Charmian va participer activement à la pensée, l'écriture et la postérité de London. Elle est son "âme-soeur". Il l'appelle "Mate woman" (compagne), elle le surnomme compagnon. Le récit s'inspire des écrits de London mais aussi de ceux de Charmian sur leur histoire, pour chercher en quoi Hawaï a influencé l'oeuvre de Jack London, surtout reconnu comme l'écrivain du Grand Nord, du Klondike et des forêts enneigées. Après ses adaptations des Larmes de l'assassin et du Vieil homme et la mer, Thierry Murat met en scène cette enquête littéraire avec brio où ses images amples rendent hommage à la noblesse de ce combat entre l'homme et la nature.

Par Thierry Murat, Christophe Dabitch
Chez Futuropolis Gallisol Editions

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Auteur

Thierry Murat, Christophe Dabitch

Editeur

Futuropolis Gallisol Editions

Genre

Historique

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Le haut de la vague

Thierry Murat, Christophe Dabitch

Paru le 10/06/2026

160 pages

Futuropolis Gallisol Editions

25,00 €

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Scannez le code barre 9782754848633
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