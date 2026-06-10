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Code de l'urbanisme

Bernard Lamorlette, Benoît Estellon

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1/ Un code extrêmement complet rédigé par des auteurs de renom. 2/ Richesse de l'information : annotations de jurisprudence nombreuses et à jour des dernières décisions et réformes. Le droit de l'urbanisme, rendu complexe par la prolifération des règles législatives et réglementaires, est détaillé, explicité et commenté avec la caution de spécialiste renommés. Sous les textes, codifiés ou non codifiés, sont intégrés à cette publication de fond de très nombreux développements doctrinaux, des milliers d'exemples de jurisprudence, et une bibliographie riche et sélective. Les avocats mais également tous les acteurs de la filière immobilière (constructeurs, lotisseurs, experts, promoteurs, agents immobiliers, assureurs, administrateurs de biens, investisseurs, notaires...) trouveront ici des clefs pour régler - ou mieux, anticiper- les difficultés juridiques d'un secteur aux enjeux économiques considérables. Livre I. Réglementation de l'urbanisme Livre II. Préemption et réserves foncières Livre III. Aménagement foncier Livre IV Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions Livre V. Implantation des services, établissement et entreprises Livre VI. Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme Livre VII. Dispositions applicables à Mayotte

Par Bernard Lamorlette, Benoît Estellon
Chez LexisNexis

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Auteur

Bernard Lamorlette, Benoît Estellon

Editeur

LexisNexis

Genre

Droit de l'urbanisme

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Code de l'urbanisme

Bernard Lamorlette, Benoît Estellon

Paru le 10/06/2026

2400 pages

LexisNexis

85,00 €

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Scannez le code barre 9782711044054
9782711044054
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