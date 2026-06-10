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#Roman francophone

La vie est un rêve

Brigite Piedfert

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Le Havre, hiver 1870. Lorsque la guerre franco-prussienne frappe aux portes de la ville, Edmond Dutilleul n'en est pas affecté. Il a tout pour lui : fortune, confort, plaisirs faciles. Rien qui ne l'oblige à se remettre en question. Pourtant une faute irréparable va faire basculer son existence. Rongé par la culpabilité, il refuse désormais de vivre à moitié. Il se lance dans un projet aussi audacieux qu'inimaginable pour son époque : créer un journal entièrement composé et écrit par des femmes, destiné aux femmes. Il 'appellera Le Flambeau des dames. Autour de lui, des femmes venues de tous horizons prennent la parole et s'approprient cet espace de liberté. Parmi elles, Camille, bibliothécaire, va l'aider à transformer cette initiative en un véritable combat. Leurs idéaux pourront-ils survivre dans un monde en guerre ?

Par Brigite Piedfert
Chez Calmann-Lévy

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Auteur

Brigite Piedfert

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Normandie

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La vie est un rêve

Brigite Piedfert

Paru le 10/06/2026

300 pages

Calmann-Lévy

18,90 €

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