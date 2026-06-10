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L'Arbre de fer

Michael Connelly

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L'inspecteur Stilwell mène l'enquête aux côtés de Renée Ballard Au coeur de la nuit sur Santa Catalina, un avion atterrit discrètement dans un petit aéroport niché dans la montagne. Au courant grâce à une source, l'inspecteur Stilwell et son équipe sont aux premières loges pour assister à ce qui ressemble à du trafic de drogue, mais leur intervention tourne mal. Mis sur la touche le temps d'une enquête interne, Stilwell se plonge dans une affaire de randonneuse disparue il y a quatre ans à Los Angeles et dont le sac à dos a été retrouvé sur l'île deux mois plus tôt. Ses recherches l'amènent à l'unité des Affaires non résolues de Renée Ballard. Travaillant ensemble sur le continent et sur Santa Catalina, tous deux seront confrontés à un criminel qui nargue les autorités depuis déjà longtemps, et révéleront une affaire d'une ampleur inédite.

Par Michael Connelly
Chez Calmann-Lévy

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Auteur

Michael Connelly

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Romans policiers

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L'Arbre de fer

Michael Connelly trad. Robert Pépin

Paru le 10/06/2026

384 pages

Calmann-Lévy

22,90 €

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