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#Album jeunesse

Les cris des animaux

Emilie Lapeyre, Delphine Soury

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Un "Mes tout premiers docs" qui offre une première approche d'un thème adoré des enfants, les cris des animaux ! Quel son fait le chien qui aboie ? " Ouaf ouaf ! " Et la marmotte qui siffle ? "Tiiii ! " On donne à l'enfant les onomatopées qui correspondent aux cris des leurs animaux préférés. De premières notions de communication animale Les animaux crient pour exprimer leurs émotions, appeler une femelle, prévenir d'un danger ou encore protéger leur territoire. Un documentaire riche en vocabulaire Dans ce documentaire, grâce au fil narratif, on apprend en s'amusant le lexique des cris des animaux : le brame du cerf, les cliquetis du dauphin, le rugissement du lion... Un livre solide, pensé pour les tout-petits Du papier indéchirable, des coins ronds, un petit format : une fabrication très adaptée aux petites mains !

Par Emilie Lapeyre, Delphine Soury
Chez Editions Milan

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Auteur

Emilie Lapeyre, Delphine Soury

Editeur

Editions Milan

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

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Les cris des animaux

Emilie Lapeyre, Delphine Soury

Paru le 10/06/2026

24 pages

Editions Milan

5,50 €

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Scannez le code barre 9782408061890
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