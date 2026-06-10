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Bernard Arnault, son univers impitoyable

Audrey Millet, Inconnu Auteur

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A la tête de l'empire LVMH, le Français le plus riche du monde : Bernard Arnault. Le même homme qui, lors de son stage militaire de jeune polytechnicien en 1970, s'était vu déclaré par l'Armée française "inapte à se voir confier un poste de responsabilités" et "n'ayant pas l'autorité suffisante pour s'imposer" dirige, cinquante ans plus tard, plus de 200 000 collaborateurs et 75 maisons de luxe parmi les plus prestigieuses de la planète. Celui qui "participait peu au travail d'équipe" préside aujourd'hui un conglomérat dont le chiffre d'affaires dépasse les 80 milliards d'euros. Lors de la seconde cérémonie d'investiture de Donald Trump, Bernard Arnault était le seul dirigeant d'entreprise européen et occupait, en l'absence d'Emmanuel Macron, un rang de chef d'Etat. Il figure parmi ces oligarques, nouveaux maîtres d'un monde où les milliardaires sont plus puissants que les Etats eux-mêmes. Comment ce fils d'entrepreneur en BTP de Roubaix s'est-il hissé à un tel niveau de pouvoir ? Cette enquête inédite révèle ce qu'aucun livre n'avait encore mis au jour : les rouages de cette fulgurante ascension, les règles du jeu, révoltantes pour certains, fascinantes pour d'autres, de la plus spectaculaire réussite à la française. Un millier de sources, des révélations édifiantes et des témoignages inédits, depuis les terres ouvrières du Nord jusqu'au plus haut sommet de l'Etat, pour enfin comprendre l'univers impitoyable de Bernard Arnault.

Par Audrey Millet, Inconnu Auteur
Chez LA TRIBU

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Auteur

Audrey Millet, Inconnu Auteur

Editeur

LA TRIBU

Genre

Actualité médiatique France

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Bernard Arnault, son univers impitoyable

Audrey Millet, Inconnu Auteur

Paru le 10/06/2026

400 pages

LA TRIBU

22,90 €

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