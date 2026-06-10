Lamorna voyait des similitudes entre son destin et celui d'Issey. A plus de quatre-vingts ans d'écart, toutes deux avaient vécu à Singapour une vie de rêve. Puis leur monde s'était effondré. Lamorna était rentrée en Cornouailles et Issey avait apparemment voulu faire de même. Mais une question demeurait : avait-elle réussi ? Cornouailles, 2025. Ebranlée par un chagrin d'amour, Lamorna a fui Singapour pour se réfugier dans le manoir familial. En arrivant, elle découvre que ses parents ont prévu de le vendre faute de moyens pour l'entretenir. Lorsque Zach, un archiviste du coin, suggère de financer les réparations en organisant des visites, Lamorna se plonge dans les archives de la famille. Elle découvre alors le journal intime d'Issey, une jeune femme dont la vie joyeuse et mondaine dans le Singapour des années 1940 a été interrompue par la guerre. Troublée par les similitudes avec sa propre vie, Lamorna se passionne pour son destin : a-t-elle survécu aux bombardements japonais ? Qu'est-il advenu d'Alex, l'homme qu'elle aimait ? L'idylle qu'a vécue Issey incitera-t-elle Lamorna à embrasser une nouvelle vie ? Entre le Singapour des années 1940 et l'Angleterre contemporaine, Le Manoir du soleil levant est une saga familiale déchirante, pleine d'espoir et absolument captivante. "Un roman totalement passionnant, aux pages riches et puissantes. J'ai adoré et je recommande fortement". Jenny Ashcroft, autrice de Retour à Bombay "J'étais tellement captivée que je l'ai lu en une journée". Kate Riordan, autrice de Sanditon "Une histoire belle et émouvante qui parle d'amour et de courage". Liz Fenwick, autrice des Secrets de Pengarrock "Un roman que j'ai lu d'une traite, avec avidité". Tracy Rees, autrice du Lilas de Garrowgate Hall "Un roman qui m'a tenue en haleine jusqu'à la dernière page, particulièrement poignante. J'ai eu du mal à le poser et il m'a longtemps poursuivie". Iona Grey, autrice de Lettres à Stella "Une lecture addictive qui m'a menée très tard dans la nuit... Les détails historiques sont saisissants". Louise Douglas, autrice du Secret de la Villa Alba "Puissant, captivant et émouvant. J'ai tout simplement adoré". Eleanor Ray, autrice des Trésors perdus d'Amy Ashton "Une description captivante et poignante des dangers de la guerre et des déchirements qu'elle provoque. Dans ce récit d'une grande justesse et très bien construit s'entremêlent amour, deuil et héritage. A lire absolument". Holly Miller, autrice de Mon rêve, c'est toi "Trépidant, évocateur et romantique à souhait". Woman's Weekly "Ce livre m'a transportée. Une histoire magnifique et porteuse d'espoir sur les multiples formes que peut prendre l'amour et comment les amours les plus sincères restent pour toujours dans nos coeurs". Amanda Geard, autrice de The Midnight House "Une belle histoire d'amour et de deuil, pleine d'émotion, qui m'a gardée éveillée jusque tard dans la nuit. Une réussite". Rachel Burton, autrice de The Pieces of You and Me