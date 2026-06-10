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#Manga

Ma façon d'aimer

Uta Isaki

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Chika n'est jamais tombée amoureuse, elle est aussi très mal à l'aise avec les contacts physiques. Mais son entourage lui dit sans cesse que c'est parce qu'elle n'a pas encore rencontré "la bonne personne" . Alors l'adolescente a toujours essayé de se conformer à la norme, quitte à se mettre mal à l'aise. Mais sa vie va changer quand elle rentrera à l'université : grâce à une rencontre salvatrice, elle découvrira qu'elle n'est pas la seule dans cette situation et apprendra même à mettre des mots sur ce qu'elle ressent. Dans un monde où la vie de couple et le sexe sont mis sur un piédestal, érigés comme modèles absolus du bonheur, Ma façon d'aimer vient soulever les bonnes questions et remet en cause de nombreuses injonctions sociales.

Par Uta Isaki
Chez Akata

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Auteur

Uta Isaki

Editeur

Akata

Genre

Shojo/fille

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Ma façon d'aimer

Uta Isaki trad. Morgane Paviot

Paru le 10/06/2026

Akata

8,50 €

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