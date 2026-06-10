Entre Lorq Von Ray, navigateur des Pléïades, et Prince Red, héritier d'un clan rival, une lutte féroce s'est engagée. Leur but : atteindre le coeur d'une nova et en extraire l'illyrion, la matière la plus rare de la galaxie, indispensable à la propulsion des vaisseaux interstellaires. Pour cette aventure, un équipage de marginaux - un musicien virtuose, d'étranges jumeaux venus des confins, un rêveur qui veut écrire un roman - est embarqué dans une quête qui tient autant du Graal que de la chasse à la baleine blanche. Leur expédition spatiale devient une plongée dans les hantises d'un individu et le sens même de l'existence. Que cherche vraiment Lorq dans cette étoile mourante ? Roman culte, Nova mêle space opera flamboyant, réflexion sur le langage, la musique et les mythes éternels. Une oeuvre hypnotique où chaque phrase résonne comme une note, et où l'infini du cosmos devient le miroir de nos obsessions humaines. Visionnaire en 1968, un classique intense et inoubliable. Figure majeure de la SF américaine, Samuel R. Delany s'impose dès les années 1960 comme l'une des voix les plus singulières du genre. Ecrivain précoce et audacieux, il mêle aventure, expérimentation littéraire et réflexion sociale, explorant les marges, les identités et les structures du pouvoir. Nova, publié à seulement vingt-six ans, constitue, avec Babel-17, deux piliers qui ont changé la SF pour toujours ; ils inspirent aujourd'hui des autrices comme Nnedi Okorafor ou Becky Chambers. ___________________________________ "Je considère Delany non seulement comme l'un des auteurs de SF les plus importants de sa génération, mais comme un écrivain fascinant au sens large, qui a inventé un style nouveau". - Umberto Eco "Nova se lit comme Moby Dick sous les flashs d'un stroboscope ! " - Time