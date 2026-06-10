Summer Belongs to Us

Il était supposé veiller sur elle... mais pas de si près. Théa n'a jamais échangé plus de trois phrases avec Jasper, le meilleur ami de son grand frère. Elle se contente de le regarder de loin, en essayant de ne pas laisser transparaître ce qu'il lui inspire : du trouble... et de la fascination. Pour ces vacances familiales où Jasper est convié, rien ne sera différent, la jeune fille en est sûre. Mais alors que la venue de ses parents et de son frère est retardée, elle se retrouve seule avec l'étudiant dans la grande maison sur la plage. Plus question pour Théa de rester à l'écart quand elle doit cohabiter avec lui en tête à tête... Surtout lorsqu'une situation inattendue empêche désormais Jasper de la voir comme une petite soeur innocente. Et si cet été basculait tout à coup vers quelque chose de fou, d'impensable, de brûlant ?