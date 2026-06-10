Parasciences N° 140

Ce nouveau numéro de " Parasciences " s'interroge sur l'avenir d'un champ de recherche longtemps central dans l'étude des phénomènes inexpliqués : la parapsychologie. Après des décennies d'expériences, de controverses et de travaux pionniers, peut-on parler aujourd'hui d'un déclin, voire d'une " mort " de la parapsychologie scientifique ? A travers enquêtes, analyses et entretiens exclusifs, ce volume propose un état des lieux lucide et sans complaisance, tout en ouvrant de nouvelles pistes pour comprendre la survie de la conscience et les phénomènes dits " paranormaux ". Avec un grand entretien inédit de Sylvie Dethiollaz et une interview exclusive d'une médium, ce volume offre un regard exigeant et accessible sur les grandes questions de l'invisible.