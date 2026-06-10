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Parasciences N° 140

Collectif, Jean-Michel Grandsire

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Ce nouveau numéro de " Parasciences " s'interroge sur l'avenir d'un champ de recherche longtemps central dans l'étude des phénomènes inexpliqués : la parapsychologie. Après des décennies d'expériences, de controverses et de travaux pionniers, peut-on parler aujourd'hui d'un déclin, voire d'une " mort " de la parapsychologie scientifique ? A travers enquêtes, analyses et entretiens exclusifs, ce volume propose un état des lieux lucide et sans complaisance, tout en ouvrant de nouvelles pistes pour comprendre la survie de la conscience et les phénomènes dits " paranormaux ". Avec un grand entretien inédit de Sylvie Dethiollaz et une interview exclusive d'une médium, ce volume offre un regard exigeant et accessible sur les grandes questions de l'invisible.

Par Collectif, Jean-Michel Grandsire
Chez JMG Editions

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Auteur

Collectif, Jean-Michel Grandsire

Editeur

JMG Editions

Genre

Parascience

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Parasciences N° 140

Collectif, Jean-Michel Grandsire

Paru le 10/06/2026

146 pages

JMG Editions

11,50 €

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Scannez le code barre 9782357844711
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