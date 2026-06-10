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#Roman graphique

Lino Ventura et l'oeil de verre

Gouefflec arnaud Le, Stéphane Oiry, Arnaud Le Gouëfflec

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Le colosse au coeur d'or Merlin, journaliste, rencontre Lino Ventura dans le cadre d'un article. Fidèle à sa légendaire pudeur, celui qui s'est toujours considéré acteur par " accident " ne se livre pas facilement. Mais au fil de leurs entretiens, le colosse des Tontons flingueurs se dévoile, revenant sur sa carrière, ses débuts dans le catch, ses blessures, ses amitiés, ses brouilles, son rapport à la caméra - cet " oeil de verre " comme il aimait à l'appeler -, sa rigueur intransigeante à choisir le bon scénario, pour finir par son engagement en faveur des enfants handicapés à travers l'association " Perce-Neige ", toujours active de nos jours. Doucement, une carapace se fêle et une personnalité se dessine. Celle, qu'il n'a jamais pu cacher malgré ses innombrables rôles, d'un personnage droit dans ses bottes et profondément humain. Acteur né, homme d'instinct et colosse au coeur d'or, Lino Ventura est probablement l'une des figures les plus populaires et les plus fascinantes du cinéma français, ayant collaboré avec les plus grands et dont on ne compte plus les chefs-d'oeuvre. Par le biais de cet entretien fictif, ce passionnant roman graphique nous replonge dans la carrière et la vie de cet acteur de légende et nous fait découvrir, sous le masque du comédien, la personnalité de l'homme.

Par Gouefflec arnaud Le, Stéphane Oiry, Arnaud Le Gouëfflec
Chez Glénat

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Auteur

Gouefflec arnaud Le, Stéphane Oiry, Arnaud Le Gouëfflec

Editeur

Glénat

Genre

Romans graphiques

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Lino Ventura et l'oeil de verre

Gouefflec arnaud Le, Stéphane Oiry, Arnaud Le Gouëfflec

Paru le 10/06/2026

144 pages

Glénat

10,00 €

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