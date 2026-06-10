Purée magique, recettes de traileurs

Purée Magique, présenté comme un livre de recettes, est un concentré d'expériences d'acteurs du trail running : tirées d'interviews originales de coureurs stars habitués des podiums ou d'anonymes du peloton, il porte sur les habitudes culinaires des intéressés, avant, pendant, après course. La direction prise par les auteurs n'est ni celle de la nutrition sportive, ni celle de la gastronomie : sur un ton léger mais documenté, ils s'intéressent à ce qui fait vraiment avancer ces coureurs, leurs manies, leurs superstitions alimentaires, leurs " pensées magiques ", dans un sport extrême et populaire où le mental prime souvent sur le physique. Le projet est à la fois de raconter le trail et l'ultra-trail aux novices intéressés et de partager l'expérience précieuse d'autres pratiquants à ceux qui y seraient déjà initiés. Des recettes Plus de 140 recettes de trailers professionnels et amateurs, de personnalités gravitant autour du trail : podcasters, speakers, cuisiniers... recueillies lors d'interviews exclusives et accompagnées d'anecdotes, pensées et expériences sur le trail. Ces recettes sont notées sur les plans nutritif et culinaire. De la nutrition Des encarts illustrés de vulgarisation scientifique sur les nutriments principaux glucides, protéines, lipides, vitamines... leur fonctionnement et leur intérêt dans la course. Certaines recettes renvoient à ces encarts. Un guide pratique Des encarts illustrés sur le transport et l'emballage des produits faits maison, avec toutes les spécificités et difficultés bien connues des trailers ; explosion de gras, de miettes, de pates collantes... Do it yourself Des tutoriels graphiques pour plusieurs techniques indispensables à la fabrication de recettes transportables sécheur de viande, déshydrateur... Un lexique Reprenant les mots spécifiques du trail, leurs usages parfois abusifs ou paradoxal, mais indispensable.