Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Purée magique, recettes de traileurs

Julien Azuar, Olivier Wyart

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Purée Magique, présenté comme un livre de recettes, est un concentré d'expériences d'acteurs du trail running : tirées d'interviews originales de coureurs stars habitués des podiums ou d'anonymes du peloton, il porte sur les habitudes culinaires des intéressés, avant, pendant, après course. La direction prise par les auteurs n'est ni celle de la nutrition sportive, ni celle de la gastronomie : sur un ton léger mais documenté, ils s'intéressent à ce qui fait vraiment avancer ces coureurs, leurs manies, leurs superstitions alimentaires, leurs " pensées magiques ", dans un sport extrême et populaire où le mental prime souvent sur le physique. Le projet est à la fois de raconter le trail et l'ultra-trail aux novices intéressés et de partager l'expérience précieuse d'autres pratiquants à ceux qui y seraient déjà initiés. Des recettes Plus de 140 recettes de trailers professionnels et amateurs, de personnalités gravitant autour du trail : podcasters, speakers, cuisiniers... recueillies lors d'interviews exclusives et accompagnées d'anecdotes, pensées et expériences sur le trail. Ces recettes sont notées sur les plans nutritif et culinaire. De la nutrition Des encarts illustrés de vulgarisation scientifique sur les nutriments principaux glucides, protéines, lipides, vitamines... leur fonctionnement et leur intérêt dans la course. Certaines recettes renvoient à ces encarts. Un guide pratique Des encarts illustrés sur le transport et l'emballage des produits faits maison, avec toutes les spécificités et difficultés bien connues des trailers ; explosion de gras, de miettes, de pates collantes... Do it yourself Des tutoriels graphiques pour plusieurs techniques indispensables à la fabrication de recettes transportables sécheur de viande, déshydrateur... Un lexique Reprenant les mots spécifiques du trail, leurs usages parfois abusifs ou paradoxal, mais indispensable.

Par Julien Azuar, Olivier Wyart
Chez Glénat

|

Auteur

Julien Azuar, Olivier Wyart

Editeur

Glénat

Genre

Technique et entraînement

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Purée magique, recettes de traileurs par Julien Azuar, Olivier Wyart

Commenter ce livre

 

Purée magique, recettes de traileurs

Julien Azuar, Olivier Wyart

Paru le 10/06/2026

176 pages

Glénat

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344073605
9782344073605
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.