Dans ce recueil, Khalil Gibran explore deux grandes quêtes humaines : l'amour et le secret de la vie. A travers plus de cent fables, aphorismes, paraboles, récits et poèmes, il célèbre un amour vaste et exigeant - passion, amitié, justice, compassion, mais aussi amour de l'autre, du différent, de l'ennemi - tout en nous guidant vers les secrets invisibles qui donnent sens à l'existence. Les mots de Gibran n'appellent pas de réponse : ils éveillent une reconnaissance intérieure, intime, profondément personnelle. Un livre de sagesse et de consolation, à lire et à relire, pour celles et ceux qui cherchent à aimer inconditionnellement...