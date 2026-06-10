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#Roman francophone

L'amour et le secret

Khalil Gibran

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Dans ce recueil, Khalil Gibran explore deux grandes quêtes humaines : l'amour et le secret de la vie. A travers plus de cent fables, aphorismes, paraboles, récits et poèmes, il célèbre un amour vaste et exigeant - passion, amitié, justice, compassion, mais aussi amour de l'autre, du différent, de l'ennemi - tout en nous guidant vers les secrets invisibles qui donnent sens à l'existence. Les mots de Gibran n'appellent pas de réponse : ils éveillent une reconnaissance intérieure, intime, profondément personnelle. Un livre de sagesse et de consolation, à lire et à relire, pour celles et ceux qui cherchent à aimer inconditionnellement...

Par Khalil Gibran
Chez J'ai lu

|

Auteur

Khalil Gibran

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature anglo-saxonne

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L'amour et le secret

Khalil Gibran trad. Anahita Gouya

Paru le 10/06/2026

384 pages

J'ai lu

9,00 €

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