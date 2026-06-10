La mentaliste

Lorsque la tempête arriva, le rêve se transforma en cauchemar. Pour le restant de ses jours, elle se souviendrait de ce moment. L'instant précis où elle sut que ses parents étaient morts. Thea Fox n'a que douze ans lorsque ses parents sont sauvagement assassinés. A des kilomètres de là, elle assiste à la scène en rêve. Car Thea a un don et elle est capable de percevoir les plus sombres pensées du tueur. Avec son aide, la police parvient à mettre le meurtrier, Ray Riggs, derrière les barreaux. Des années plus tard, Thea a réussi à se reconstruire. Mais Ray est déterminé à se venger...