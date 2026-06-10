Papa loup fait un câlin

Une nouvelle bébête irrésistible, pour agrandir la collection ! Tandis que Petit loup et Papa loup jouent dans la forêt, la météo leur joue des tours. Le ciel est capricieux, tantôt tout bleu, tantôt venteux, tantôt pluvieux... Heureusement que Papa Loup est là pour rassurer Petit Loup quand vient la nuit ! Un petit récit à raconter et à jouer par les parents, une histoire qui prend vie grâce à une chouette marionnette pour une lecture pétillante et rigolote. Le tout-petit devient l'acteur enthousiaste d'une première lecture très interactive dans un livre qu'il peut s'approprier.