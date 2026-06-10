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#Album jeunesse

Papa loup fait un câlin

Hélène Chetaud, Anne Kalicky

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Une nouvelle bébête irrésistible, pour agrandir la collection ! Tandis que Petit loup et Papa loup jouent dans la forêt, la météo leur joue des tours. Le ciel est capricieux, tantôt tout bleu, tantôt venteux, tantôt pluvieux... Heureusement que Papa Loup est là pour rassurer Petit Loup quand vient la nuit ! Un petit récit à raconter et à jouer par les parents, une histoire qui prend vie grâce à une chouette marionnette pour une lecture pétillante et rigolote. Le tout-petit devient l'acteur enthousiaste d'une première lecture très interactive dans un livre qu'il peut s'approprier.

Par Hélène Chetaud, Anne Kalicky
Chez Casterman

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Auteur

Hélène Chetaud, Anne Kalicky

Editeur

Casterman

Genre

Livres à toucher

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Papa loup fait un câlin

Hélène Chetaud, Anne Kalicky

Paru le 10/06/2026

12 pages

Casterman

6,95 €

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Scannez le code barre 9782203303461
9782203303461
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