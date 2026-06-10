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La grande histoire des cocktails

David Wondrich, Dean Kotz

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Cette BD explore avec humour et érudition cinq siècles d'histoire des cocktails, de leurs origines aux créations modernes. David Wondrich, expert mondialement reconnu en mixologie, mêle anecdotes historiques, recettes emblématiques et récits captivants sur les figures et lieux mythiques du monde des boissons. Les illustrations de Dean Kotz, au style comics vif et coloré, rendent cette exploration visuelle et immersive, plongeant le lecteur dans les bars de Paris, Cuba, New York et bien d'autres. Agrémenté de conseils pratiques pour réussir ses cocktails et de recettes emblématiques, un récit qui lève le voile sur un pan d'histoire populaire méconnue, que l'on soit un habitué des speakeasy, un amateur de cocktails estivaux ou encore un aficionado du martini... sans glaçons.

Par David Wondrich, Dean Kotz
Chez Dunod

|

Auteur

David Wondrich, Dean Kotz

Editeur

Dunod

Genre

Divers

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La grande histoire des cocktails

David Wondrich, Dean Kotz

Paru le 10/06/2026

176 pages

Dunod

23,90 €

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Scannez le code barre 9782100889501
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