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Atlas à colorier

Xemartin Laborde, Audrey Lagadec

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Depuis le système solaire jusqu'au corps humain et la cellule ADN, en passant par le monde, l'Europe et la France, c'est un tour du monde complet qui est proposé. Chaque page est illustrée, remplie de détails et les textes explicatifs peuvent être colorisés. Grâce au papier cartonné épais (300 g), tout est permis : crayon de couleur, feutre, aquarelle. Et une fois le coloriage terminé, le leporello (livre accordéon) peut être exposé car il tient parfaitement debout. A vos crayons !

Par Xemartin Laborde, Audrey Lagadec
Chez Flammarion

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Auteur

Xemartin Laborde, Audrey Lagadec

Editeur

Flammarion

Genre

Atlas

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Atlas à colorier

Xemartin Laborde, Audrey Lagadec

Paru le 10/06/2026

10 pages

Flammarion

10,90 €

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