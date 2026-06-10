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L'espion qui aimait les sciences

Kathryn Harkup

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Goldfinger et le laser, Opération Tonnerre et le gaz gamma, Au service secret de Sa Majesté et le bioterrorisme. Et si les exploits de James Bond reposaient sur de véritables avancées scientifiques et technologiques ? Elles sont à l'évidence la marque de l'oeuvre de Ian Fleming. Dans cet ouvrage aussi réjouissant qu'instructif, Kathryn Harkup nous invite à redécouvrir l'univers mythique de l'agent 007. Avec humour et pédagogie, convoquant des notions de physique, de chimie et de biologie, elle révèle les réalités scientifiques à l'oeuvre derrière les gadgets, les armes emblématiques, les scènes d'empoisonnement ou de torture, les technologies futuristes et les stratégies d'espionnage. Peut-on réellement mourir asphyxié sous une couche de peinture et survivre avec une balle logée dans le crâne ? Les nanorobots appartiennent-ils vraiment à la science-fiction ? Sous le microscope de cette passionnée, chacun des vingt-cinq films de la saga est examiné avec précision pour démêler le vrai du faux. Une exploration captivante, où la rigueur scientifique se mesure aux audaces de James Bond.

Par Kathryn Harkup
Chez Flammarion

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Auteur

Kathryn Harkup

Editeur

Flammarion

Genre

Histoire de la philosophie des

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L'espion qui aimait les sciences

Kathryn Harkup trad. Clotilde Meyer

Paru le 10/06/2026

480 pages

Flammarion

23,00 €

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Scannez le code barre 9782080419569
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