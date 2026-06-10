A vingt-six ans, Cléo n'a plus rien à perdre. Ou presque. Danseuse dans les clubs nocturnes de Manchester, elle survit dans l'ombre, dissimulant son passé derrière des paillettes et des mensonges. Lorsqu'elle emménage dans une maison élégante de Firswood pour un loyer dérisoire, elle ignore qu'elle vient de croiser la route de Zachary, héritier arrogant et gardien de secrets bien plus sombres qu'il n'y paraît. Entre eux, c'est la guerre. Une guerre de secrets, de provocations et de chantages mutuels. Tous deux portent des masques, tous deux cachent des blessures que personne ne doit voir. Quand le passé resurgit sous les lustres de cristal, la frontière entre haine et attirance s'efface. Le fil rouge du destin qui les relie est aussi celui qui pourrait les détruire.