Bâtard N°13 - Juin 2026

Au programme de ce nouveau numéro qui fleure bon l'été : - un reportage sur les conditions de travail des vétérinaires, qui ont tiré la sonnette d'alarme et demandent une profonde mutation de leur métier, de la formation à l'exercice de leur passion quotidienne- un portrait de Marie-Antoinette et de ses chiens, qui apportaient un réconfort certain à la reine de France déracinée- une enquête au Maroc, où les chiens sont massacrés à l'aune de la Coupe du monde de football à horizon 2030, alors que les associations et la société civile se mobilisentEt beaucoup d'autres surprise : une présentation du plus petit des Terriers, le Yorkshire, qui ne manque pourtant pas de mordant, une analyse du lien entre chien(ne)s et la culture rap, un petit détour par le jeu vidéo avec la licence The Last of us, qui interroge notre rapport à l'animal... Et pour le reste, rendez-vous le 10 juin 2026 avec la sortie de cette nouvelle édition !