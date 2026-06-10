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#Roman francophone

De matinada ou La grâce du matin

Natacha Karl Bezsonoff

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De matinada ou La grâce du matin invite à une déambulation sensible au coeur des aubes lumineuses et du cycle des saisons. Ce journal bilingue, où s'entrelacent le français et le catalan, exalte la nature ainsi que ces instants de sérénité qui ponctuent l'existence. Chaque pièce est une méditation sur la clarté, la guérison et la résilience, transmutant la simplicité du quotidien - entre joie et douleur - en un véritable chant de louange. La richesse des racines de l'auteure s'unit harmonieusement aux réflexions sur l'éveil, offrant une lecture apaisante qui magnifie la vie sous toutes ses formes.

Par Natacha Karl Bezsonoff
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Natacha Karl Bezsonoff

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Poésie

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De matinada ou La grâce du matin

Natacha Karl Bezsonoff

Paru le 10/06/2026

60 pages

Le Lys Bleu

11,00 €

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Scannez le code barre 9791044042200
9791044042200
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