De matinada ou La grâce du matin invite à une déambulation sensible au coeur des aubes lumineuses et du cycle des saisons. Ce journal bilingue, où s'entrelacent le français et le catalan, exalte la nature ainsi que ces instants de sérénité qui ponctuent l'existence. Chaque pièce est une méditation sur la clarté, la guérison et la résilience, transmutant la simplicité du quotidien - entre joie et douleur - en un véritable chant de louange. La richesse des racines de l'auteure s'unit harmonieusement aux réflexions sur l'éveil, offrant une lecture apaisante qui magnifie la vie sous toutes ses formes.