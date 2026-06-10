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#Bande dessinée jeunesse

Un poulain en danger

Bonnie Bryant, Servane Altermatt

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Quand l'unité du groupe devient la clé du sauvetage... Tout semble bien parti pour Carole, Steph et Lisa : leur club d'équitation, le Pin Creux, devient club agrégé, et de nouveaux cours se mettent en place. Mais très vite, les tensions s'accumulent. Entre secrets, doutes, jalousies et pression scolaire, les trois amies perdent peu à peu leur complicité. Jusqu'au jour où King, le jeune poulain, disparaît. Ensemble, elles vont devoir surmonter leurs différends pour lui porter secours. Une série équestre pleine d'émotion et de rebondissements Ce nouveau tome de Grand Galop explore les liens d'amitié à travers les hauts et les bas du quotidien. Sur fond d'équitation et de vie de club, il aborde avec justesse des thématiques fortes : la peur de ne pas être à la hauteur, la honte, les tensions familiales et la solidarité. Un roman qui parlera à tous les enfants, cavaliers ou non, dès 8 ans. Grandir ensemble, à cheval et dans la vie A travers l'aventure du poulain perdu, les héroïnes apprennent à s'écouter, à se faire confiance et à rester soudées malgré les épreuves. Une histoire chaleureuse et sincère, où l'on retrouve ce qui fait le succès de la série : de l'action, de l'amitié et beaucoup de coeur.

Par Bonnie Bryant, Servane Altermatt
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Bonnie Bryant, Servane Altermatt

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Equitation

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Un poulain en danger

Bonnie Bryant, Servane Altermatt trad. Yannick Surcouf

Paru le 10/06/2026

144 pages

Bayard jeunesse

6,90 €

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