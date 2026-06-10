Un poulain en danger

Quand l'unité du groupe devient la clé du sauvetage... Tout semble bien parti pour Carole, Steph et Lisa : leur club d'équitation, le Pin Creux, devient club agrégé, et de nouveaux cours se mettent en place. Mais très vite, les tensions s'accumulent. Entre secrets, doutes, jalousies et pression scolaire, les trois amies perdent peu à peu leur complicité. Jusqu'au jour où King, le jeune poulain, disparaît. Ensemble, elles vont devoir surmonter leurs différends pour lui porter secours. Une série équestre pleine d'émotion et de rebondissements Ce nouveau tome de Grand Galop explore les liens d'amitié à travers les hauts et les bas du quotidien. Sur fond d'équitation et de vie de club, il aborde avec justesse des thématiques fortes : la peur de ne pas être à la hauteur, la honte, les tensions familiales et la solidarité. Un roman qui parlera à tous les enfants, cavaliers ou non, dès 8 ans. Grandir ensemble, à cheval et dans la vie A travers l'aventure du poulain perdu, les héroïnes apprennent à s'écouter, à se faire confiance et à rester soudées malgré les épreuves. Une histoire chaleureuse et sincère, où l'on retrouve ce qui fait le succès de la série : de l'action, de l'amitié et beaucoup de coeur.