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#Bande dessinée jeunesse

La bête de la cave

R. L. Stine

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Depuis qu'il a reçu un violent coup lors d'un match de base-ball, Marc ne dort plus tranquille. Chaque nuit, un cauchemar le happe. Et dans la cave de sa maison, une présence inquiétante rôde... Monstre ou illusion ? La frontière entre le rêve et la réalité devient floue, trop floue. Ce nouvel épisode palpitant de Chair de poule joue avec nos peurs les plus enfouies... et nous fait frissonner de plaisir. Une collection culte, relookée pour les jeunes lecteurs d'aujourd'hui Avec La bête de la cave, les amateurs de frissons retrouvent tout ce qui fait le sel de la collection Chair de poule : une écriture haletante, un suspense insoutenable et un doute constant entre le réel et l'imaginaire. Cette édition bénéficie d'une couverture illustrée par Servane Altermatt, validée par les enfants eux-mêmes ! Une nouvelle maquette moderne pour (re)découvrir un classique indémodable de la littérature jeunesse fantastique. Frissonner, oui... mais avec style ! Ce tome apporte bien plus qu'une dose d'adrénaline : il stimule l'imaginaire, aiguise l'esprit critique et interroge la perception du réel. Une lecture parfaite pour les enfants (à partir de 9 ans environ) qui aiment se faire un peu peur... sans quitter la sécurité de leur canapé. Avec plus de 12 millions d'exemplaires vendus, Chair de poule reste une porte d'entrée idéale vers le plaisir de lire - avec un soupçon de sueur froide.

Par R. L. Stine
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

R. L. Stine

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Terreur

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La bête de la cave

R. L. Stine trad. Smahann Joliet

Paru le 10/06/2026

Bayard jeunesse

6,50 €

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