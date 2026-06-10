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#Roman jeunesse

Sauvetage explosif du roi tortue

Mary Pope Osborne, Philippe Masson

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Une mission brûlante aux Galápagos ! Quand un albatros vient troubler le sommeil de Léa, c'est le signal d'une nouvelle aventure pour les deux héros. Direction les îles Galápagos, où un volcan en éruption menace les célèbres tortues géantes. Grâce à leurs badges magiques, Tom et Léa deviennent experts en tortues et se retrouvent embarqués dans une opération de sauvetage exceptionnelle. A bord d'un hélicoptère militaire, ils vont tout faire pour sauver le plus vieux roi tortue de l'île. Une aventure palpitante au coeur de la nature Avec ce 59 tome, La Cabane Magique continue de faire rimer action, découverte et émerveillement. Les jeunes lecteurs et lectrices plongent au coeur d'un écosystème unique en suivant Tom et Léa dans leur mission. De la plage aux coulées de lave, en passant par un centre de protection des tortues, l'aventure allie suspense et sensibilisation à la biodiversité, dès 8 ans. Apprendre en s'amusant avec une série culte Au-delà d'un simple roman d'aventure, Sauvetage explosif du roi tortue permet de découvrir les merveilles naturelles des Galápagos tout en partageant les valeurs de courage, d'entraide et de respect du vivant. Une série incontournable, vendue à plus de 15 millions d'exemplaires, qui continue de passionner les enfants grâce à sa formule magique : imaginer, comprendre, explorer.

Par Mary Pope Osborne, Philippe Masson
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Mary Pope Osborne, Philippe Masson

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

La cabane magique

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Sauvetage explosif du roi tortue

Mary Pope Osborne, Philippe Masson trad. Sidonie Van den Dries

Paru le 10/06/2026

112 pages

Bayard jeunesse

6,90 €

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