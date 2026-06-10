Un dragon minuscule... au pouvoir gigantesque ! Dans La brume du dragon de Fleur, un petit dragon paniqué surgit au royaume de Fougères : son peuple est en danger ! Oskar, un jeune garçon, se retrouve lié à lui par la pierre-dragon. D'abord déçu par ce compagnon si peu impressionnant, Oskar va pourtant découvrir que la force ne se mesure pas à la taille... Avec l'aide de Draco et de Vermisso, le plus étonnant des dragons, l'aventure peut enfin commencer ! Une série magique, accessible et addictive Ce tome 21 peut se lire indépendamment des précédents, tout en s'inscrivant dans la collection à succès Maîtres des dragons. Pensée pour les jeunes lecteurs dès 8 ans, cette série mêle amitié, mystère et magie dans un format illustré, court et stimulant. Un bel équilibre entre récit captivant et univers fantastique, parfait pour nourrir l'imaginaire des enfants. Encourager la lecture avec des héros attachants Avec ses chapitres courts, son rythme soutenu et ses illustrations dynamiques, ce roman est idéal pour entrer dans le plaisir de lire en autonomie. Il valorise des thèmes forts comme le courage, la solidarité ou encore la confiance en soi. Et parce qu'un petit dragon peut cacher une immense puissance, chaque enfant pourra y puiser une bonne dose d'élan et d'inspiration !