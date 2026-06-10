"Je pense que c'est l'un de nous. Les seuls à être au lycée à ce moment-là, c'était nous. Nous avions l'occasion parfaite". La dernière chose que Hallie pensait trouver en participant à une chasse au trésor dans son lycée, c'était un cadavre. Pourtant, le corps sans vie de Mme Lovelace est découvert devant une salle de classe. Dans un village de trente-six habitants, la liste des suspects est mince et les regards se tournent vers le petit groupe d'élèves présents sur les lieux ce week-end-là. Mais ces accusations sont ridicules - aucun d'eux n'avait la moindre raison d'assassiner la professeure. A moins que... Un thriller haletant à hauteur d'ados Avec ses allures de roman noir lycéen, What's murder between friends entremêle suspense et psychologie. L'ambiance de petite ville accentue la tension, et chaque personnage, finement écrit, devient tour à tour suspect. Le récit, rythmé et captivant, plonge le lecteur dans une spirale de doutes et de révélations. Pour ados dès 13 ans, fans de mystères et de drames à huis clos. Suspense, amitiés fragiles et romance inattendue En parallèle de l'enquête, une histoire d'amour se dessine entre Hallie, discrète passionnée de théâtre, et Adam, sportif en pleine remise en question. Ce roman explore aussi les zones grises de l'adolescence : l'envie d'être reconnu, la peur d'être trahi, le besoin de se réinventer. Un récit troublant, à la fois intime et percutant, jusqu'à la dernière page.