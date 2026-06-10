Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Bande dessinée jeunesse

What's Murder Between Friends

Meg Gatland-Veness

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Je pense que c'est l'un de nous. Les seuls à être au lycée à ce moment-là, c'était nous. Nous avions l'occasion parfaite". La dernière chose que Hallie pensait trouver en participant à une chasse au trésor dans son lycée, c'était un cadavre. Pourtant, le corps sans vie de Mme Lovelace est découvert devant une salle de classe. Dans un village de trente-six habitants, la liste des suspects est mince et les regards se tournent vers le petit groupe d'élèves présents sur les lieux ce week-end-là. Mais ces accusations sont ridicules - aucun d'eux n'avait la moindre raison d'assassiner la professeure. A moins que... Un thriller haletant à hauteur d'ados Avec ses allures de roman noir lycéen, What's murder between friends entremêle suspense et psychologie. L'ambiance de petite ville accentue la tension, et chaque personnage, finement écrit, devient tour à tour suspect. Le récit, rythmé et captivant, plonge le lecteur dans une spirale de doutes et de révélations. Pour ados dès 13 ans, fans de mystères et de drames à huis clos. Suspense, amitiés fragiles et romance inattendue En parallèle de l'enquête, une histoire d'amour se dessine entre Hallie, discrète passionnée de théâtre, et Adam, sportif en pleine remise en question. Ce roman explore aussi les zones grises de l'adolescence : l'envie d'être reconnu, la peur d'être trahi, le besoin de se réinventer. Un récit troublant, à la fois intime et percutant, jusqu'à la dernière page.

Par Meg Gatland-Veness
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Meg Gatland-Veness

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur What's Murder Between Friends par Meg Gatland-Veness

Commenter ce livre

 

What's Murder Between Friends

Meg Gatland-Veness trad. Anath Riveline

Paru le 10/06/2026

400 pages

Bayard jeunesse

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036378416
9791036378416
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.