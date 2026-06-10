Les Dieux déchaînés

Une fière culture opprimée. Une île envahie par des dieux inhumains. Et une jeune fille capable de réveiller les morts... Depuis trois siècles, l'île sauvage de Croí vit sous le joug de l'empire répondant. Les clans ont été soumis. Leur langue a été interdite. Leur religion n'a survécu que grâce aux murmures des prêtres traqués. Jusqu'à ce que les prières des Croís soient exaucées. Les dieux sont revenus, sauvages et majestueux, des colosses qui sillonnent l'île en plongeant l'empire dans le chaos. Les seigneurs dépossédés et ivres de vengeance luttent pour s'emparer du pouvoir. Une prêtresse implacable rallie les fidèles en leur offrant un choix simple : croire ou mourir. La reine de l'empire entame un jeu long et dangereux. Mais malgré leurs machinations, c'est une autre femme qui décidera de leur avenir à tous... Soeur Funèbre, sainte réticente de la déesse de la mort. " Une oeuvre éblouissante de pouvoir et de magie, de saints, de monstres et de dieux. N'attendez pas une seconde : vous n'avez jamais rien lu de pareil. " Lev Grossman, Les Magiciens " Soeur Funèbre est tout simplement stupéfiant. L'immensité et la richesse du monde de Rudden vous coupent le souffle. Son écriture est saisissante et exquise. Les mots prennent vie. Ils vibrent sur les pages et nous projettent dans cette histoire fascinante. " Sophie White, Vers ma Fin " Soeur Funèbre est un roman de fantasy épique exceptionnel qui vous frappe à tous les niveaux. Des descriptions somptueuses, des intrigues soignées, un univers étourdissant et des personnages qui respirent et saignent avec un réalisme qui vous pousse à lever les yeux pour vérifier s'ils ne sont pas assis à côté de vous. " Andrea Stewart, La Fille aux Eclats d'Os " J'ai adoré ce mélange épique d'étrange horreur et d'intrigue révolutionnaire. Je le recommande du fond du coeur. " Gareth Hanrahan, The Sword Defiant " Rudden a conçu de main de maître un univers épique à plusieurs niveaux, un univers que le retour de dieux inconnus et terrifiants va plonger un peu plus profond dans la violence. " David Daglish, The Radiant King " Des dieux kaiju de soixante-dix mètres, de la nécromancie et une rébellion anticoloniale. Que demander de plus ? Soeur Funèbre, de Dave Rudden, m'a enchaîné et m'a porté sur une prose aussi belle que fascinante. J'avais le plus grand mal à ne pas hurler de plaisir chaque fois qu'il me présentait une description de ses dieux grotesques et sublimes. " Ryan Rose, Seven Recipes for Revolution