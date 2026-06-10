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Le Sang des elfes

Andrzej Sapkowski

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Série événement sur Netflix, succès mondial du jeu vidéo, The Witcher est une saga littéraire unique d'une richesse inouïe, qui a conquis des millions des lecteurs. La jeune princesse Ciri est l'unique survivante du royaume de Cintra. Alors qu'elle tente de fuir la capitale, elle croise le chemin de Geralt de Riv, qui la prend sous son aile et la conduit à Kaer Morhen, l'antre des sorceleurs. Là, sous la protection de la magicienne Triss Merigold, la jeune fille commence à apprivoiser son destin. Ainsi initiée aux arts occultes, Ciri révèle sa véritable nature et l'ampleur de ses pouvoirs, qui attirent bien des convoitises : un mage mystérieux est prêt à affronter le sorceleur afin d'atteindre sa protégée... Préface inédite de Justine Breton " Sapkowski tisse un sortilège complexe mêlant fantasy, récit littéraire et humour caustique... " Time Magazine " Un véritable phénomène littéraire. " Livres Hebdo

Par Andrzej Sapkowski
Chez Bragelonne

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Auteur

Andrzej Sapkowski

Editeur

Bragelonne

Genre

Fantasy

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Le Sang des elfes

Andrzej Sapkowski trad. Lydia Waleryszak

Paru le 10/06/2026

324 pages

Bragelonne

25,00 €

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