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Mystérieux labyrinthes au pays des contes et légendes

Céline Candie, Kevin Gauvin

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Tu passes tes vacances chez ta grand-tante Mélusine pour l'aider à faire un peu de rangement dans son grenier. En déplaçant une vieille malle à déguisements, tu tombes sur un livre tu feuillettes rapidement, tu te retrouves aspiré dans un univers aussi fantastique que périlleux... Ta mission : retrouver ton chemin vers le grenier de ta grand-tante ! Un livre-labyrinthe Nouveau titre de la collection La quête dont tu es le héros, ce livre-jeu comporte 16 labyrinthes et des cherche-et-trouve. Chaque chemin guide le lecteur dans sa quête dans l'univers merveilleux des contes et légendes. Arrivera-t-il au bout du chemin ? Une immersion du lecteur Héros de l'histoire, le lecteur plonge dans un univers unique mis en scène par les labyrinthes tortueux de Kevin Gauvin. Il y découvre de vastes décors fantastiques remplis de dragons, de licornes, de génies et de bien d'autres créatures aussi fascinantes que dangereuses.

Par Céline Candie, Kevin Gauvin
Chez Tourbillon

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Auteur

Céline Candie, Kevin Gauvin

Editeur

Tourbillon

Genre

Livres-jeux

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Mystérieux labyrinthes au pays des contes et légendes

Céline Candie, Kevin Gauvin

Paru le 10/06/2026

48 pages

Tourbillon

11,90 €

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Scannez le code barre 9791027613793
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