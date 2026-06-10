Mystérieux labyrinthes au pays des contes et légendes

Tu passes tes vacances chez ta grand-tante Mélusine pour l'aider à faire un peu de rangement dans son grenier. En déplaçant une vieille malle à déguisements, tu tombes sur un livre tu feuillettes rapidement, tu te retrouves aspiré dans un univers aussi fantastique que périlleux... Ta mission : retrouver ton chemin vers le grenier de ta grand-tante ! Un livre-labyrinthe Nouveau titre de la collection La quête dont tu es le héros, ce livre-jeu comporte 16 labyrinthes et des cherche-et-trouve. Chaque chemin guide le lecteur dans sa quête dans l'univers merveilleux des contes et légendes. Arrivera-t-il au bout du chemin ? Une immersion du lecteur Héros de l'histoire, le lecteur plonge dans un univers unique mis en scène par les labyrinthes tortueux de Kevin Gauvin. Il y découvre de vastes décors fantastiques remplis de dragons, de licornes, de génies et de bien d'autres créatures aussi fascinantes que dangereuses.